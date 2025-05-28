Ankara'nın Güdül ilçesinde Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Güdül Belediyesi ekiplerince, vatandaşların bayramda sıkça ziyaret ettiği mezarlıklar temizlendi.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmada yeşil alanlar otlardan arındırıldı.
Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, vatandaşların bayramda mezar ziyaretlerini daha rahat yapabileceğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Güdül'de Mezarlık Temizliği - Son Dakika
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