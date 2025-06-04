Güler, Elektromanyetik Harp Koalisyonu'nu imzaladı

- Milli Savunma Bakanı Güler "Elektromanyetik Harp Koalisyonu Niyet Mektubu İmza Töreni"ne katıldı

BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Elektromanyetik Harp Koalisyonu Niyet Mektubu İmza Töreni"ne katılarak, Türkiye adına mektubu imzaladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Elektromanyetik Harp Koalisyonu Niyet Mektubu İmza Töreni"ne katılarak, Türkiye adına mektubu imzaladı.