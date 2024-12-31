Güler: Güçlü Türkiye için kararlılıkla devam

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Milli Savunma Bakanlığı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha büyük ve daha güçlü Türkiye hedefiyle ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürecek, ülkemizin ve asil milletimizin bekası için üzerimize düşen tüm görevleri üstün bir sorumluluk anlayışıyla yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, çok kapsamlı ve yoğun faaliyetlerle geçirdikleri 2024'ü geride bıraktıklarını, aynı kararlılık ve motivasyonla 2025'e girmenin heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Emeklisinden, muvazzafına Milli Savunma Bakanlığı ailesinin tüm seçkin personelinin yeni yılını en içten dilekleriyle kutladığını ifade eden Güler, şöyle devam etti:

"Uluslararası ölçekte güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği böylesine zorlu bir yılda, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, devletimizin bekası, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için tüm faaliyetlerini büyük bir azim ve gayretle sürdürmüştür. Bu kapsamda, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, yasa dışı geçişler ile düzensiz göç ve terörist eylemleri engellemek için hudutlarımız, pek çok ülke tarafından da örnek alınan yoğun ve kademeli emniyet sistemlerimiz ile korunmuş, hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli geliştirilmiştir. Kahraman ordumuz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'Hudut namustur.' anlayışı çerçevesinde, büyük bir özveri ve başarıyla görevlerini yerine getirmeye devam edecektir."

"Sınırlarımızın güvenliği de hudutlarımızın ötesinden sağlanmıştır"

Bakan Güler, sınırlarda olduğu gibi ülkenin güvenliğini tehdit eden en önemli sorunlardan biri olan terör tehdidini tamamen ortadan kaldırmak için son yıllarda tarihi adımlar attıklarını da bildirdi.

Bu kapsamda Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde, PKK/KCK, PYD/ YPG ve DEAŞ'a yönelik yürütülen kapsamlı harekatlarla örgütün hareket kabiliyetinin sınırlandırıldığına işaret eden Güler, "Sınırlarımızın güvenliği de hudutlarımızın ötesinden sağlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ve Türk milletinin güvenliği için 911 kilometrelik sınır komşusu Suriye'de yaşananlara sessiz kalamayacaklarını kaydeden Güler, "Nitekim gelişmelere baktığımızda ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve stratejik bir bakış açısıyla Suriye'ye yönelik sahada ve masada üstlendiği etkin rolün ne kadar önemli ve kritik olduğu şimdi daha da iyi anlaşılmaktadır. Bundan sonra da hak ve menfaatlerimiz doğrultusunda yapılması gereken ne varsa bunları tereddütsüz bir şekilde yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın ki terörle mücadelemiz, ülkemize ve milletimize yönelik terör tehdidi tamamen sona erene kadar artan bir baskı ile sürecektir." ifadelerini kullandı.

Mavi ve gök vatandan taviz yok vurgusu

Milli Savunma Bakanı Güler, terörle mücadelenin yanı sıra, "mavi ve gök vatandaki" hak ve menfaatlerin de tavizsiz şekilde korunmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Yunanistan'la son dönemde "olumlu ilişkiler" yaşandığını aktaran Güler, "Komşumuz Yunanistan ile sorunlarımızı çözmek için barışçıl bir tutum sergilemekte, Ege Denizi'nin bir dostluk ve barış denizi olması için çaba göstermekteyiz. Ancak milli hak ve menfaatlerimizden de asla taviz vermeyeceğimizi, hakkımızı ve hukukumuzu koruma kararlılığımızı her fırsatta dile getiriyoruz." vurgusunu yaptı.

Kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne her türlü desteği verdiklerini dile getiren Güler, Kıbrıslıların meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye "Garanti ve İttifak Antlaşmaları" doğrultusunda adanın huzuru, güvenliği ve refahı için ellerinden geleni yapmayı sürdürdüklerini kaydetti.

"Bölge ve dünya barışına önemli katkılar sunuyoruz"

Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklar ile ikili ilişkiler doğrultusunda, geniş bir coğrafyada dünya güvenliği, barışı ve istikrarına önemli katkılar sunduğunu bildirdi.

Bu kapsamda, silahlı kuvvetlerin, gerçekleştirilen faaliyetler ile uluslararası güvenlik mimarisinin etkin ve vazgeçilmez üyelerinden biri haline geldiğini değinen Güler, "Stratejik icraatlarımız hem ülkemizin gücünü pekiştirmekte hem de dost, kardeş ve mazlum halklar için bir umut kaynağı olmaktadır. En başta, 'Tek millet, iki devlet' anlayışıyla ülkemizin güvenlik ve huzurundan ayrı görmediğimiz can Azerbaycan'ın istikrarı için daima kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Güler, 25 Aralık'ta Bakü- Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşmesi sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle de derin bir üzüntü içerisinde olduğunu dile getirdi.

" Libya'da da güvenlik, huzur ve istikrar için üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz." ifadesini kullanan Güler, ikili anlaşmalar çerçevesinde Libya ordusuna askeri eğitim, yardım ve danışmanlık desteği sağlandığını hatırlattı.

Somali'nin toprak bütünlüğü ve milli birliğini de desteklediklerini, Somali Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesine yönelik çok yönlü faaliyetler yürüttüklerini aktaran Güler, Katar ile iş birliğinin de her geçen gün geliştiğini, verilen eğitim ve danışmanlık kapsamında Katar Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerinin arttığını belirtti.

NATO'daki faaliyetlerin de etkin bir şekilde sürdürüldüğünü kaydeden Güler, "İttifakın önde gelen ülkelerinden biri olarak NATO misyonlarında aktif ve öncü bir rol üstleniyoruz. Bu kapsamda Kosova'da, Bosna-Hersek'te ve daha birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için büyük sorumluluklar üstlenerek bölge ve dünya barışına önemli katkılar sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ulaştığımız bu seviyeyi daha da ileriye taşıma kararlılığımız tamdır"

Milli Savunma Bakanı Güler, Türk ordusunun tüm görevlerini layıkıyla yerine getirmesi ve gücünü muhafaza edip daha da pekiştirmesi için yerli ve uluslararası tatbikatlar ile eğitim faaliyetlerinin aralıksız ve başarıyla icra edildiğini vurguladı.

"Bugüne kadar elde ettiğimiz tüm başarılarda elbette en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir." ifadelerini kullanan Güler, "Şehitlerimizin aziz hatırasına, gazilerimize ve onların emaneti değerli ailelerine sahip çıkmak, daima yanlarında olmak için ilgili kurum ve kuruluşlarımızla koordineli olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Orduların gücünün, personelinin kahramanlık ve fedakarlığının yanı sıra sahip olduğu yüksek teknoloji ürünü harp silah, araç ve gereçleriyle doğru orantılı olduğuna işaret eden Güler, bu doğrultuda bir yandan personelin özlük haklarını iyileştirmek için çalıştıklarını, diğer yandan da güçlerine güç katacak birçok yerli ve milli savunma sanayi ürünü silah sistemini envantere dahil ettiklerini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri ile operasyon yeteneklerini daha da artıran bu sistemleri aynı zamanda çok sayıda ülkeye ihraç ederek ekonomiye kazanımlar temin ettiklerini belirten Güler, "Başarının bir varış değil, yolculuk olduğunun bilinciyle hem günümüz teknolojik yeniliklerine sahip hem de geleceğin teknolojilerini içeren sistemleri geliştirmek için tüm savunma sanayisi paydaşlarımızla yoğun bir gayret içerisinde çalışıyoruz. Özellikle belirtmek isterim ki ulaştığımız bu seviyeyi daha da ileriye taşıma kararlılığımız tamdır." ifadelerini kullandı.

"Daha büyük ve daha güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Bakan Güler, "Milli Savunma Bakanlığı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha büyük ve daha güçlü Türkiye hedefiyle ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürecek, ülkemizin ve asil milletimizin bekası için üzerimize düşen tüm görevleri üstün bir sorumluluk anlayışıyla yerine getirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşar Güler, mesajında şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Milli Savunma Bakanlığı ailemizin tüm fertlerine, emeklilerimize, gazilerimize ve onların aileleri ile birlikte şehitlerimizin kıymetli ailelerine yeni yılda en samimi duygularla sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum."