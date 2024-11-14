Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile bir araya geldi.
Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Healey'i, Bakanlık'ta resmi törenle karşıladı.
Healey, iki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından onur kıtasını selamladı.
Bakanlar, törenin ardından basına kapalı görüştü.
Son Dakika › Güncel › Güler ve Healey’den Savunma Teması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?