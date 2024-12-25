Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari ile bir araya geldi.
Bakan Güler, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Şammari'yi, Bakanlık kapısında karşıladı.
Türk ve Irak bayrakları önünde fotoğraf çektiren Güler ve Şammari'nin görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi.
Son Dakika › Güncel › Güler ve Şammari İkili Görüşme Gerçekleştirdi - Son Dakika
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