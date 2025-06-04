(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'deki programına devam eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ile bir görüşme gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Güler ve Spruds Brüksel'de Bir Araya Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?