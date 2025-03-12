Güler ve Suudi Bakan Görüştü

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suudi Arabistan'da resmi temaslara devam eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile görüştü" ifadelerine yer verildi.