Güler ve Umerov Brüksel'de Görüştü

- Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile görüştü
BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'da Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.
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