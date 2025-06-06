Gülnar\'da Bayramlaşma Töreni

Mersin'in Gülnar ilçesinde protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.
Kurban Bayramı dolayısıyla Gülnar Merkez Camisi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi.
Törene katılan Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, Belediye Başkanı Fatih Önge ve İlçe Müftüsü Mehmet Sain, vatandaşlarla bayramlaştı.
Yaktı, konuşmasında, bayramın birlik ve beraberlik içerisinde geçmesini diledi.
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