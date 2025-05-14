Gülnar\'da Engellilere Akülü Sandalye Dağıtımı

Mersin'in Gülnar ilçesinde 12 engelli bireye akülü tekerlekli sandalye verildi.

Gülnar Belediyesince alınan tekerlekli sandalyelerin dağıtımı için Kadınlar Lokali'nde tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Fatih Önge, törendeki konuşmasında, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmanın öncelikli görevlerinden olduğunu belirtti.

Engellilere yönelik desteklerinin devam edeceğini dile getiren Önge, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza akülü tekerlekli sandalye hediye ederek onların yaşam kalitelerini bir nebze olsun artırmak istedik. Engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız." dedi.

Konuşmanın ardından akülü tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine verildi.