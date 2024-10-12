Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Büyükeceli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Gülnar'da Orman Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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