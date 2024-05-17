Gültan Kışanak, Diyarbakır'a döndü - Son Dakika
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Gültan Kışanak, Diyarbakır'a döndü

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Kobani Davası'nda 12 yıl hapis cezası alan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, tahliye olduktan sonra Diyarbakır'a döndü. Kışanak, kararın anlamsız olduğunu belirterek, cezaevinde bulunan tüm tutsaklar özgür kalana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

17.05.2024 16:37  Güncelleme: 16:58
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Kobani Davası'nda 12 yıl hapis cezası alan ancak tutuklulukta geçen süresi dikkate alınarak dün tahliye edilen eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, bugün Diyarbakır'a geldi. Kışanak, "Dünkü karar bizim için anlamlı bir karar değildi. Ne hukuki olarak, ne insani olarak, ne vicdani olarak ne de bu ülkenin hakikati gibi zerre kadar geçerli karar değil.Yüreğimiz buruk ama umudumuz her zamankinden daha güçlü" dedi.

Kobani Davası'nda 12 yıl hapis cezası alan ancak tutuklulukta geçen süresi dikkate alınarak dün tahliye olan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, bugün Diyarbakır'a geldi. Kışanak, Kobani Davası'nda 10 yıl hapis cezası alan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ile birlikte DEM Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Partililer tarafından coşku bir şekilde karşılaşan Kışanak, Kobani Davası'nda alınan kararlarının bir anlamı olmadığını söyledi. Kışanak, cezaevinde bulunan tüm tutsaklar özgür kalana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Kışanak, "Cezaevinde bulunan bütün tutsaklarla birlikte gelmek isterdik. Biz biliyoruz ki, cezaevinin kapısı tamamen açılmayana kadar biz de özgür değiliz. Bugün burada sizlerle buluşmak, toprağımızla buluşmak, tabii ki onur verici. Bu, sizlerin dışarıda, siyasi tutsakların da içeride verdiği onun bir mücadelenin sonucudur. Ama yüreğimiz buruk. Yoldaşlarımız bir kumpas davasında haksız, hukuksuz, bir kararla karşı karşıya kaldı. Kobani aslında bir insanlık davasıydı, bir vicdan davasıydı. O zaman herkes, Kobani'de insanlığa, vicdana, onura sahip çıktı. Sonrasında bir kumpas davasıyla siyasi operasyonlar yapıldı. Dünkü karar bizim için anlamlı bir karar değildi. Ne hukuki olarak, ne insani olarak, ne vicdani olarak ne de bu ülkenin hakikati gibi zerre kadar geçerli karar değil. Biz biliyoruz ki, oradaki arkadaşlarımızın her biri halklarımızın barışı için, özgürlüğü, demokrasi için yaşadılar. Bunun için nefes aldılar. Bugün de cezaevlerinde aynı direnişi sürdürüyorlar. Hep beraber mücadele edeceğiz. Bu haksızlığın sona ereceği, Selahattin ve Figen başkanın, cezaevinde bulunan bütün siyasi tutsak arkadaşlarımızın halkıyla, toprağıyla, ailesiyle buluştuğu özgür günleri beraber karşılayacağız. Bu umutlu sizleri selamlamak istiyorum. Evet, yüreğimiz buruk ama umudumuz her zamankinden daha güçlü" dedi.

'KÜRT HALKININ ÖZGÜR GELECEĞİ İÇİN MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEK'

Kışanak'ın ardından söz alan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk Kobani Davası'nı siyasi bir dava olarak gördüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Uzun süreden beri Kürt halkı siyasi bir soykırımla karşı karşıya. Kobani kumpas davası, Kürt halkını sindirmeye, susturmaya, Kürt halkının kazanımlarını ortadan kaldırmaya yönelik bir siyasi dava olarak karşımızda duruyor. Biliyoruz ki geçmişten bugüne kadar Kürt halkının kazanımlarını yok etmek için adeta ırkçı, milliyetçi, bir anlayışla karşı karşıyayız. Şunu bilmenizi istiyoruz, ne yaparlarsa yapsınlar, bu halk asla başını eğmeyecek. Özgürlüğü için, demokratik geleceği için, Kürt halkının özgür geleceği için mücadeleyi sürdürecek. Yüreğimiz buruk. Çünkü yoldaşlarımız halen içeride. Ama biz özgür ve demokratik gelecek için bugün dünden daha fazla örgütlü ve inançlı bir şekilde mücadele edeceğiz."

Gültan Kışanak, Diyarbakır\'a döndü
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gültan Kışanak, Diyarbakır'a döndü - Son Dakika

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