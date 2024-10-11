Gümüşhacıköy'de Asayiş Uygulaması

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde üniversite çevresinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençlerin korunması ile huzur ve güven ortamının devam ettirilmesine yönelik Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtları çevresinde asayiş uygulaması yaptı.

Kafeteryaları denetleyen ekipler, 27 aracı kontrol etti, 75 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, "Üniversite öğrencilerimizin huzurlu ve güvenli ortamda eğitim görmeleri öncelikli hedeflerimizden biri. Bu kapsamda asayiş uygulamalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını ve emniyet güçlerine destek vermelerini bekliyoruz." dedi.

Delak, uygulama ile sadece suç işleyenleri yakalamayı değil, aynı zamanda potansiyel suçları önlemek ve gençlere yönelik olumsuz etkileri azaltmayı amaçladıklarını kaydetti.