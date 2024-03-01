Gümüşhacıköy'de İmamlara AFAD Gönüllüsü Olma Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Gümüşhacıköy'de İmamlara AFAD Gönüllüsü Olma Eğitimi Verildi

Gümüşhacıköy\'de İmamlara AFAD Gönüllüsü Olma Eğitimi Verildi

Gümüşhacıköy'de gerçekleştirilen 'İmamlar AFAD Gönüllüsü Oluyor' projesi kapsamında, Amasya İl AFAD Müdürlüğü personeli tarafından 20 imam hatibe 3 günlük eğitim verildi. Eğitimde, imamlara afet ve acil durum bilincinin önemi, temel arama kurtarma teknikleri, ilk yardım ve psikososyal destek gibi konularda teorik ve pratik bilgiler aktarıldı. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Amasya AFAD İl Müdürlüğü personeli Said Çuha, imamların toplumda önemli bir yere sahip olduğunu ve afet ve acil durumlarda önemli bir rol oynayabileceklerini belirtti.

01.03.2024 14:43  Güncelleme: 14:46
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Gümüşhacıköy'de "İmamlar AFAD Gönüllüsü Oluyor" projesi kapsamında, Amasya İl AFAD Müdürlüğü personeli tarafından 20 imam hatibe 3 günlük eğitim verildi.

Eğitimde, imamlara afet ve acil durum bilincinin önemi, temel arama kurtarma teknikleri, ilk yardım ve psikososyal destek gibi konularda teorik ve pratik bilgiler verildi.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Amasya AFAD İl Müdürlüğü personeli Said Çuha, yaptığı açıklamada, imamların toplumda önemli bir yere sahip olduğunu, afet ve acil durumlarda önemli rol oynayabileceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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