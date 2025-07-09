Gümüşhane'de, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 22 çocuk sünnet ettirildi.
Sünnet kıyafeti giydirilen çocuklar için şehir turunun ardından, Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde program düzenlendi.
Programda emeği geçenlere teşekkür eden Vali Aydın Baruş, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü?Reşat?Asrak'ın da katıldığı program, ikramların ardından tamamlandı.
Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de 22 Çocuk Sünnet Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?