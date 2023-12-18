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Gümüşhane'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Gümüşhane'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde AFAD verilerine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedildi ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ve ilgili kurumlar saha çalışması başlattı.

18.12.2023 - 01:48,
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GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde AFAD verilerine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gümüşhane'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 15.03 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Gümüşhane'nin yanı sıra Bayburt ve Trabzon'dan da hissedildi. Sarsıntı sonrası Gümüşhane'de yurtta kalan öğrenciler, endişe içerisinde dışarı çıktı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ve ilgili kurum görevlileri saha çalışması başlattı.

Gümüşhane\'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gümüşhane'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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