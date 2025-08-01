Gümüşhane\'de Butik Otelde Yangın

Gümüşhane'de bir butik otelde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Kentin eski yerleşim yerlerinden Süleymaniye Mahallesindeki bir butik otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.