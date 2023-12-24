Gümüşhane'de kar yağışı etkili oluyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde fırtınayla şiddetini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde başlayan şiddetli fırtınanın ardından hızını artıran yağışın ardından kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçerken yağışın bu gece yarısı da etkili olması bekleniyor.

Tüm ilçelerde ve yüksek kesimlerde etkili olan yağış nedeniyle yüksek dağ geçitlerinde trafikte aksamalar yaşanırken Karayolları yetkilileri Gümüşhane- Şiran arasındaki Tersun dağı ve Gümüşhane- Kelkit arasındaki Pekün dağı geçidinde tırların ilerlemesine izin vermiyor. Yetkililer zincirsiz ve çekme halatı olmadan sürücülerden yola çıkmamasını istedi.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi aşarken kent merkezinde yollarda ve dik rampalarda tutan kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Eline poşeti alan çocukların birçoğu rampa yollarda kayarak doyasıya eğlenirken kartopu oynamayı da ihmal etmedi.

Yağışın ardından kent merkezinde karlı yollarda temizlik ve tuzlama çalışmaları da başladı.