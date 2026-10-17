Günaydın, Made in Europe'da Türkiye'yi dışarıda bırakan anlaşmayı eleştirdi - Son Dakika
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Günaydın, Made in Europe'da Türkiye'yi dışarıda bırakan anlaşmayı eleştirdi

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Günaydın, Made in Europe\'da Türkiye\'yi dışarıda bırakan anlaşmayı eleştirdi
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Fransa ve Almanya'nın otomotiv uzlaşmasında Türkiye'yi Made in Europe dışında bıraktığını söyledi. Günaydın'a göre bu, Türkiye'de üretilen araçların Avrupa'ya 5-7 bin avro pahalı ihraç edilmesine ve istihdam kaybına yol açacak.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Fransa ve Almanya, otomotiv uzlaşmasında İngiltere'yi Made in Europe kapsamına dahil ederken, Türkiye'yi dışarıda bırakıyorlar. Türkiye'de üretilen araçlar, 5 ila 7 bin avro daha pahalı olarak Avrupa'ya ihraç edilebilecek. Türkiye'ye doğrudan yatırım yapan yabancı sermayenin çıkışı ve istihdam kaybı olacak" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen gelişmelere ilişkin, "Finansal Susurluk skandalı'nın ortaya çıkardığı devlet krizi, Türkiye'nin 'gelişmekte olan ülkeler' statüsünden çıkarılması riski yanında, 'Made in Europe' sürecinde de çok ciddi sorunlar doğuracak gibi görünüyor" dedi. Günaydın, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Bu kapsamdaki son gelişme, Fransa ve Almanya'nın otomotiv uzlaşmasında ulaştıkları, son taslak niteliğindeki anlaşmadır. Buna göre, Avrupa otomotiv gücünün öncü iki ülkesi, İngiltere'yi Made in Europe kapsamına dahil ederken, Türkiye'yi dışarıda bırakıyorlar. Peki bunun anlamı nedir? Türkiye'de üretilen araçlar, 5 ila 7 bin avro daha pahalı olarak Avrupa'ya ihraç edilebilecek. Dolayısıyla hem 'yerli' hem de Türkiye'de üretim yapan yabancı otomobil markaları rekabet gücünü tümüyle yitirecekler. Sürecin doğal bir sonucu da, Türkiye'ye doğrudan yatırım yapan yabancı sermayenin çıkışı ve istihdam kaybı olacaktır. Bu gelişmelere müdahale edemeyen diplomasi yapısı, evrensel hukuk ve finans kurallarının dışına taşan ve saygınlığını yitiren AKP Hükümeti'nin memleketi sürüklediği noktayı göstermesi açısından ibretliktir."

Kaynak: ANKA
Gökhan GünaydınYeni PartiPolitikaEkonomiAlmanyaTürkiyeFransaGüncelSon Dakika

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