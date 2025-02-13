GÜNDEM / 13 Şubat 2025

Güncel

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Pakistan'da Başbakanlık'ta törenle karşılanacak, Başbakan Şahbaz Şerif ile görüşecek, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na, anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısına ve Türkiye-Pakistan İş Forumu'na iştirak edecek. Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüşecek, ardından Zerdari'nin vereceği resmi devlet yemeğine katılacak.

(İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'ye ziyarette bulunacak.

(Ankara/11.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Digital Audio Broadcast Plus" Dijital Radyo Yayıncılığı Lansmanı'na katılacak, Halkalı-Ispartakule hızlı tren inşaatı ışık görme törenine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık 2024'e ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(Ankara/14.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024'e ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Savunma Bakanları Toplantısı yapılacak.

(Brüksel/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile Hamas'ın askıya aldığını duyurduğu esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Belçika'nın Anderlecht takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Alkmaar/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in 24. haftası; Siltaş Yapı Pendikspor-Geosis Boluspor, Central Hospital Ümraniyespor-Uğur Okulları İstanbulspor, Şanlıurfaspor- Sakaryaspor ve MKE Ankaragücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/20.00/Şanlıurfa/17.00/Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası; Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Danilos Pizza-BOTAŞ müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/16.00/Kocaeli/18.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabı, Türk Hava Yolları- Beşiktaş maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

6- CEV Erkekler Challenge Kupası yarı final ilk maçında Spor Toto, İtalya'nın Cucine Lube takımına konuk olacak.

(Civitanova/22.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.