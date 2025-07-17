GÜNDEM / 17 Temmuz 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesini kabul edecek.

Kurtulmuş, Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/09.00/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde DEM Parti heyetiyle görüşecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile haziran ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile konut satış istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı"ya katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'nin Süveyda ilindeki çatışmaların ardından sağlanan ateşkes süreci, İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları ve gelişmelerin siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Süveyda/Şam/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıkta düzenlenecek, Mobil Kur'an Kursu açılış törenine katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te düzenlenecek Araştırma Üniversiteleri Destek Programı Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 32 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edilecek.

(Bolu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Millet Ligi'nin Japonya'da gerçekleştirilen üçüncü haftasında ikinci maçını Almanya ile yapacak.

(Chiba/09.30) (Fotoğraflı)

2- Fenerbahçe Futbol Takımı, Portekiz'deki yeni sezon kamp çalışmaları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Portekiz'in Portimonense ekibiyle karşılaşacak.

(Albufeira/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Beşiktaş Futbol Takımı, Avusturya'daki yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Slovakya ekibi Petrzalka 1898 ile Ergo Arena'da karşı karşıya gelecek.

(Wiener Neustadt/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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