GÜNDEM / 19 Şubat 2025 - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

GÜNDEM / 19 Şubat 2025

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

19.02.2025 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'da vatandaş dernekleri ile toplantı yapacak.

(Nagoya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tarım Orman Şurası Kırsalda Sürdürülebilir Yaşam Atölyesi" programına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Genel Meclis Üyeleri ile buluşacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaretler gerçekleştirdikten sonra partisinin Silivri İlçe Başkanlığı'nda açıklama yapacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları yapılacak.

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/09.30/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarım Orman Şurası Kırsalda Sürdürülebilir Yaşam Atölyesi" programına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Japonya Milli Günü Resepsiyonu'na iştirak edecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek " Suriye'nin Güvenliğinde Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü" paneline katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Belçika ekibi Anderlecht'e konuk olacak Fenerbahçe, son antrenmanını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht müsabakası öncesi maçın oynanacağı Lotto Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi ağırlayacak Anderlecht, son antrenmanını tesislerinde gerçekleştirecek, ev sahibi ekibin teknik direktörü Roel Clement ile bir oyuncusu Lotto Park'ta basın toplantısı yapacak.

(Brüksel/13.00/16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar'ı konuk edecekleri rövanş maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, sarı-kırmızılı ekip son antrenmanına burada çıkacak.

(İstanbul/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens ile bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacakları müsabaka öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecek, Hollanda ekibi son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/21.00/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in ilk maçlarında Çimsa ÇBK Mersin, İspanya'nın Valencia Basket; Fenerbahçe Opet ise İtalya'nın Beretta Famila takımına konuk olacak.

(Valensiya/Schio/21.15)

7- Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabı, Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Gençlikspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, ankara, Güncel, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 19 Şubat 2025 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 8 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 8 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:04 Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı İstanbul bugün Sibirya’ya dönecek Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek
08:03 ’Dur’ ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel 'Dur' ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 20:04:53. #1.13#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 19 Şubat 2025 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.