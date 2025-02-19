GÜNDEM / 19 Şubat 2025

Güncel

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'da vatandaş dernekleri ile toplantı yapacak.

(Nagoya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tarım Orman Şurası Kırsalda Sürdürülebilir Yaşam Atölyesi" programına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Genel Meclis Üyeleri ile buluşacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaretler gerçekleştirdikten sonra partisinin Silivri İlçe Başkanlığı'nda açıklama yapacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları yapılacak.

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/09.30/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarım Orman Şurası Kırsalda Sürdürülebilir Yaşam Atölyesi" programına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Japonya Milli Günü Resepsiyonu'na iştirak edecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek " Suriye'nin Güvenliğinde Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü" paneline katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Belçika ekibi Anderlecht'e konuk olacak Fenerbahçe, son antrenmanını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht müsabakası öncesi maçın oynanacağı Lotto Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi ağırlayacak Anderlecht, son antrenmanını tesislerinde gerçekleştirecek, ev sahibi ekibin teknik direktörü Roel Clement ile bir oyuncusu Lotto Park'ta basın toplantısı yapacak.

(Brüksel/13.00/16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar'ı konuk edecekleri rövanş maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, sarı-kırmızılı ekip son antrenmanına burada çıkacak.

(İstanbul/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens ile bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacakları müsabaka öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecek, Hollanda ekibi son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/21.00/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in ilk maçlarında Çimsa ÇBK Mersin, İspanya'nın Valencia Basket; Fenerbahçe Opet ise İtalya'nın Beretta Famila takımına konuk olacak.

(Valensiya/Schio/21.15)

7- Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabı, Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Gençlikspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

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