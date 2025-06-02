GÜNDEM / 2 Haziran 2025 - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

GÜNDEM / 2 Haziran 2025

02.06.2025 09:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programına katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programına katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti, İYİ Parti, Yeni Yol Partisi TBMM grupları ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret edecek.

(TBMM/10.30/12.00/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ??Anahtar Parti'yi ziyaret edecek, CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanacak Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakü Enerji Haftası açılış törenine katılacak.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ODTÜ Projeleri Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dış Ticaret Verileri Basın Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı sinema ve gösteri sanatları istatistikleri ile hane halkı tüketim harcaması verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rus ve Ukraynalı heyetler, barış müzakerelerinin ikinci turu için Türkiye'de bir araya gelecek.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, ABD kampı kapsamında ABD ve Meksika ile oynanacak özel maçlar öncesi TFF Hasan Doğan Milli takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenman yapacak ve gece saatlerinde Boston kentine gidecek.

(İstanbul/16.45/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Slovenya ile Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda özel maç oynayacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalde TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Beko- Türk Telekom maçları yapılacak.

(Bursa/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a devam edilecek.

(Paris) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Kabine, Kabine, ankara, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 2 Haziran 2025 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinop’ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı Sinop'ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı
Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu
Naci Görür’den Bingöl’deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı Naci Görür'den Bingöl'deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı
Görenler gözlerine inanamadı Arda Güler’in fiziği büyüledi Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş’a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum
Rusya’ya akılalmaz biçimde girmişler İşte Ukrayna’nın dron saldırısının detayları Rusya'ya akılalmaz biçimde girmişler! İşte Ukrayna'nın dron saldırısının detayları
Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor
Formula 1’de İspanya Grand Prix’sini kazanan isim belli oldu Formula 1'de İspanya Grand Prix'sini kazanan isim belli oldu
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

14:49
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul’da
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul'da
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
11:33
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti Genç kız “Baba gidelim“ diye yalvardı
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız "Baba gidelim" diye yalvardı
11:10
Böyle bir ölüm şekli yok Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı
Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı
21:14
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
20:42
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
20:33
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
20:32
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
20:19
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu
Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
19:52
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
19:45
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
19:41
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 15:17:13. #7.13#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 2 Haziran 2025 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.