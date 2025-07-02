GÜNDEM / 2 Temmuz 2025 - Son Dakika
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GÜNDEM / 2 Temmuz 2025

02.07.2025 09:10
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde düzenlenecek AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez AR-GE Başkanlığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde düzenlenecek AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez AR-GE Başkanlığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı'na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir İl Başkanlığını ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

(İzmir/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin Meclis grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek, Türkmenistan İhracat ve Gıda Ürünleri Fuarı'nın açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4. Türkiye Denizcilik Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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DÜNYA DİPLOMASİ

1- İran ve İsrail arasında varılan ateşkesin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Esendere Kütüphanesi'nin açılışını yapacak, Cilo Sat Buzul Gölleri ile Cilo Cennet Cehennem Vadisi'nde incelemeler gerçekleştirecek, Valiliği ziyaret edecek, Mir Kalesi ve kayak merkezinde incelemelerde bulunacak.

(Hakkari/10.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye-Çin Medya Forumu" programına katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Spor Okulları ve Engelsiz GSB Spor Okulları'nın açılış programına katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Uluslararası Boks Birliği tarafından yeni dönemdeki çalışmalara ilişkin, Rixos Tersane İstanbul Otel'de basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurula gidilmesi amacıyla toplanan imzalar, kulüp yüksek divan kuruluna teslim edilecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kültür Sanat, Diplomasi, Politika, AK Parti, Ekonomi, ankara, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 2 Temmuz 2025 - Son Dakika

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