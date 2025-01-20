GÜNDEM / 20 Ocak 2025 - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

GÜNDEM / 20 Ocak 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico'yu resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısı düzenlenecek, daha sonra Fico onuruna...

20.01.2025 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico'yu resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısı düzenlenecek, daha sonra Fico onuruna resmi akşam yemeği verilecek.

(Ankara/16.00/16.15/17.00/18.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Caddebostan Kültür Merkezi'nde, ?Ülke Politikaları Vakfı tarafından düzenlenen "Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli"ne katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak 65 Arazöz ve 8 İlk Müdahale Aracı Orkut Teslim Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Slovakya Yuvarlak Masa İş İnsanları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/12.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 20. haftası, Trabzonspor-Net Global Sivasspor müsabakasıyla tamamlanacak.

(Trabzon/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'de 20. haftanın son maçında Gençlerbirliği ile Kocaelispor karşılaşacak.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

3- Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le oynanacak müsabaka öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, sarı-kırmızılı ekip son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in teknik direktörü Oleksandr Shovkovskyi ve bir oyuncusu, RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecek, konuk ekip son idmanını burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/17.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol- Anadolu Efes müsabakasıyla sona erecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, Beşiktaş-Emlak Konut maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)

7- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftası, Spor Toto- Halkbank ve Ziraat Bankkart- Fenerbahçe Medicana müsabakalarıyla sona erecek.

(Ankara/14.30/18.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, Robert Fico, Ekonomi, Güncel, ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 20 Ocak 2025 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:06 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’a soruşturma Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma
09:10 CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı
07:57 ABD ordusu Suriye’nin Haseke şehrinden çekiliyor ABD ordusu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor
07:25 İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı
06:38 İsrail’in 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı İsrail'in 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı
16:37 Göztepe’den Süper Lig tarihine geçen performans Göztepe'den Süper Lig tarihine geçen performans
16:05 İmza törenine damga vurdu: Solskjaer’den Türk futbolundaki kaos sorusuna olay yanıt İmza törenine damga vurdu: Solskjaer'den Türk futbolundaki kaos sorusuna olay yanıt
15:49 Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz
15:49 Solskjaer, Beşiktaş’ın daha önceki teklifini neden kabul etmediğini açıkladı Solskjaer, Beşiktaş'ın daha önceki teklifini neden kabul etmediğini açıkladı
15:39 Köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden Eslem için Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi Köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden Eslem için Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi
15:34 Son kararı kim verecek Solskjaer’den imza töreninde dikkat çeken transfer sözleri Son kararı kim verecek? Solskjaer'den imza töreninde dikkat çeken transfer sözleri
15:26 Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı
15:19 Ole Gunnar Solskjaer’in Beşiktaş’taki maaşı belli oldu Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'taki maaşı belli oldu
15:14 Tıraş olmaya gittiği berberde öldürüldü Tıraş olmaya gittiği berberde öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 10:26:38. #1.11#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 20 Ocak 2025 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.