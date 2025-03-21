GÜNDEM / 21 Mart 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile telefonda görüşecek, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na ve Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katılacak, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde iftar yapacak.

(İstanbul/14.45/15.00/17.45/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "2025 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması İmza Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü Belediyesini ziyaret edecek, Saraçhane'de halk buluşmasına katılacak.

(İstanbul/11.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Artova Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'ne katılacak, Artova Belediyesi, Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, iftar programına katılacak.

(Tokat/13.30/14.30/15.30/17.00/17.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Başkanlığı'nda düzenlenecek "Geleneksel Darülaceze İftarı" programına iştirak edecek.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat ve Vefa İftarı"na katılacak.

(Adıyaman/18.46) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kayseri Valiliği Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığı ile Kayseri Şehir Hastanesine ziyarette bulunacak, Hekim Buluşması İftar Programı'na iştirak edecek.

(Kayseri/10.00-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Muratpaşa ilçesinde Çarşamba Pazarı'nda partisinin düzenlediği iftar programına katılacak.

(Antalya/19.16) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İkizce Deprem Konutları Şantiyesi'nde inceleme yapacak, İl İstişare Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, vefa iftarı programına iştirak edecek.

(Malatya/14.45-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı dış ticaret ve mart ayı tüketici güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya gelecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yurt genelinde Nevruz Bayramı kutlamaları takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 52. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki mezarı başında anılacak.

(Sivas/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Kosova ile Alanya Gain Park'ta karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Nesine 3. Lig'in 25. haftası, 3. Grup'ta oynanacak 1 maçla başlayacak.

3- THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Partizan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Belgrad/22.45) (Fotoğraflı)

4- Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali, Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nda başlayacak. Organizasyonun yarı finalinde Fenerbahçe Opet- Çimsa ÇBK Mersin ve Beşiktaş BOA-Emlak Konut maçları oynanacak.

(Edirne/17.00/20.30) (Fotoğraflı)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası, Darüşşafaka Lassa-Bahçeşehir Koleji maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 21. haftası, Nilüfer Belediyespor- Mihalıççık Belediyespor ve Konya Büyükşehir Belediyespor- Trabzon Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla başlayacak.

(Bursa/13.30/Konya/17.00) (Fotoğraflı)

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