GÜNDEM / 27 Mayıs 2025 - Son Dakika
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GÜNDEM / 27 Mayıs 2025

27.05.2025 09:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda Sayıştay'ın 163. kuruluş yıl dönümü programına katılacak, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda Sayıştay'ın 163. kuruluş yıl dönümü programına katılacak, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek ve açıklama yapacak.

(Ankara/14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

DEM Parti Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Akıllı Uzmanlaşma Konferansı'na katılacak.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürecek.

(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırılar ve yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu ile Arabica Coffee House arasındaki milli takımlar resmi sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 13. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'na Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri'nde devam edilecek. Organizasyonun ikinci günü klasik yay sıralama ve eleme atışları gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında Öznur Cüre Girdi menzil taşı açılışı ve organizasyon açılış yemeği de yapılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- THY Avrupa Ligi'ni Dörtlü Final etabını şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı için kutlama organizasyonu düzenlenecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan üstü açık otobüsle hareket edecek sarı-lacivertli takım, Göztepe Parkı'nda düzenlenecek kutlamaya geçecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GÜNDEM / 27 Mayıs 2025 - Son Dakika

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