GÜNDEM / 3 Mayıs 2025 - Son Dakika
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GÜNDEM / 3 Mayıs 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılacak.

03.05.2025 09:10
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6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılacak.

Törenlerde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer alacak.

(Lefkoşa/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(Konya/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ATO Congresium'da Türkçülük Günü dolayısıyla düzenlenecek programa katılacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST KKTC, üçüncü gününde eski Ercan Havalimanı'nda devam edecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 34. haftasına Corendon Alanyaspor- Bellona Kayserispor, Çaykur Rizespor- Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir ve Galatasaray-Net Global Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/Rize/16.00/Hatay/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başlayacak; ilk gün yarı finallerde Numia Vero Volley (İtalya)-A. Carraro Imoco (İtalya) ve VakıfBank-Savino Del Bene (İtalya) maçları oynanacak.

(İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı)

3- 60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na yedinci gününde 144,2 kilometrelik Selçuk- Çeşme etabıyla devam edilecek.

(İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftası, Mersinspor- Bursaspor Yörsan, Aliağa Petkimspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol ve TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla sürecek.

(Mersin/13.00/İzmir/15.30/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

5- Nesine 2. Lig'de 34. ve son hafta karşılaşmaları oynanacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Ligi play-off yarı final ilk maçında Esenler Erokspor, Çayırova Belediyespor'u konuk edecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol HDI Sigorta Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final organizasyonu, kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor- Ortahisar Belediyespor ve erkeklerde Beykoz Belediyespor- Beşiktaş final maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/15.00/18.30) (Fotoğraflı)

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ABD'de düzenlenecek 2025 sezonu altıncı ayağı Miami Grand Prix'sinde sprint yarışı ve sıralama turları yapılacak.

(Florida/19.00/23.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GÜNDEM / 3 Mayıs 2025 - Son Dakika

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