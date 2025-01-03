GÜNDEM / 3 Ocak 2025 - Son Dakika
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GÜNDEM / 3 Ocak 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 2024 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı ile Atatürk Kültür Merkezi'nde Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ne katılacak.

03.01.2025 09:49
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6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 2024 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı ile Atatürk Kültür Merkezi'nde Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ardahan İl Başkanlığını, esnafı, Ardahan, Posof ve Göle belediyeleri ile Zavot Kadın Kooperatifini ziyaret edecek.

(Ardahan/10.00/11.00/11.30/14.00/16.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Adliyesi'nde Şehitler Polis Memuru Fethi Sekin ve Mübaşir Musa Can'ı Anma Töreni ile Buca'da İzmir Adli Tıp ve Denetimli Serbestlik hizmet binalarının açılış törenine katılacak.

(İzmir/10.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ile Gezi Parkı davası hükümlüleri Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ı Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyareti sonrası açıklama yapacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 Yılı Dış Ticaret Verilerinin Açıklanması Programı'na katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024 dönemi enflasyon rakamlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini, haftalık para ve banka istatistikleri ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini yayımlayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ? İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsfahani Mescidi'nde "İsfahani Mescidi'nin Yeniden İbadete Açılışı Cuma Namazı ve Hutbe İradı" programına katılacak.

(Ankara/12.58) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 18. haftası, Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor ve Çaykur Rizespor- Beşiktaş maçlarıyla başlayacak.

(Antalya/Rize/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 18. haftası, Kocaelispor- Alagöz Holding Iğdır FK maçıyla başlayacak.

(Kocaeli/20.00) (Fotoğraflı)

3- THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasındaki Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

4- BKT Avrupa Kupası'nın 13. haftasında B Grubu'nda Türk Telekom, Fransa'nın Cosea takımını ağırlayacak, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İtalya'nın Dolomiti Energia ekibine konuk olacak.

(Ankara/19.30/Trento/22.00) (Fotoğraflı)

5- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftası, Fenerbahçe Medicana- Türk Hava Yolları maçıyla başlayacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

6- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, AA'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, Politika, Ekonomi, İhracat, ankara, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 3 Ocak 2025 - Son Dakika

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