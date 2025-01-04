GÜNDEM / 4 Ocak 2025

Güncel

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Yaşar Doğu Spor Salonu ile Ordu'da Recep Kara Spor Salonu'nda partisinin 8. olağan il kongrelerine katılacak.

(Samsun/14.00/Ordu/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, valiliği ziyaret edecek, AK Parti Aksaray İl Kongresi'ne katılacak, iş insanlarıyla bir araya gelecek.

(Aksaray/12.00/13.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek, esnafı ziyaret edecek, partisinin il başkanlığı binasını hizmete açacak, Susuz ve Selim belediyelerine ziyarette bulunacak, Gençlik Buluşması ile Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü'ne katılacak.

(Kars/09.00/10.30/12.00/14.00/15.30/16.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit ve gazi aileleri onuruna verilecek yemeğe katılacak, Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışını yapacak, meşaleli kayak gösterisi ve meşaleli yürüyüşe iştirak edecek.

(Kars/14.00/15.30/16.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi ile İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Erzurum/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Üsküdar İlçe Kongresi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Beykoz ve Üsküdar 8. olağan ilçe kongrelerine katılacak.

(İstanbul/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cilvegözü ve Yayladağı gümrük kapılarına ziyarette bulunacak.

(Hatay/11.30/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ? İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek cenaze törenine ve ikindi namazının ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

(İstanbul/12.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Şehitleri Anma Programı kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenecek ???????Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışını yapacak, meşaleli kayak gösterisini takip edecek, meşaleli yürüyüşe katılacak.

(Kars/15.30/16.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 18. haftasına Adana Demirspor-RAMS Başakşehir, Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor, Galatasaray-Göztepe ve Reeder Samsunspor- Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Adana/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/19.00/Samsun/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in 18. haftası, Yeni Malatyaspor- Boluspor, Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK, MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü ve Solwie Energy Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor maçlarıyla sürecek.

(Malatya/Şanlıurfa/13.30/Ankara/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol- Aliağa Petkimspor, Galatasaray- Manisa Basket ve Bursaspor Yörsan-Mersinspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/15.30/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası, BOTAŞ- Bodrum Basketbol, Nesibe Aydın-Emlak Konut, Beşiktaş-ÇBK Mersin ve Galatasaray Çağdaş Faktoring- Fenerbahçe Opet maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00/15.00/İstanbul/16.00/18.00) (Fotoğraflı)

6- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasına VakıfBank-Galatasaray Daikin maçıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

7- SMS Grup Efeler Ligi'nde 14. hafta müsabakaları oynanacak; ON Hotels Alanya Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD-Spor Toto, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Ziraat Bankkart, Halkbank-RAMS Global Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Medicana- Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Arkas Spor-Altekma maçları yapılacak.

(Antalya/Bitlis/Ordu/13.00/Ankara/İstanbul/15.00/İzmir/16.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftası, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İzmir/16.30) (Fotoğraflı)

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