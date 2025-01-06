Gündem: CHP, Ekonomi ve Spor Başlıkları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gündem: CHP, Ekonomi ve Spor Başlıkları

CHP toplantıları, ekonomi raporları ve spor karşılaşmalarıyla dolu önemli bir gün yaşanacak.

06.01.2025 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkezde, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Büyüme ve Küreselleşme Destekleri Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/12.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu ve fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak.

(Ankara/14.30/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve Ürdün Genel İstihbarat Departmanı Başkanı Tümgeneral Ahmed Husni ile 3+3 formatında bir araya gelecek.

(Ankara)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

3- ? İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek "Yükseköğretim Kurulu 2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"na katılacak.

(İzmir/11.30)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 18. haftası, Sakaryaspor- Gençlerbirliği müsabakasıyla tamamlanacak.

(Sakarya/20.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası; Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ ve Yalovaspor Basketbol-Darüşşafaka Lassa müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/18.00/Yalova/20.30)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftası, Görele Belediyespor- Anadolu Üniversitesi maçıyla tamamlanacak.

(Giresun/17.00)

4- Beşiktaş Kulübünde başkanlık görevine seçilen Serdal Adalı ve yönetimi, Tüpraş Stadı'nda düzenlenecek törenle mazbatasını alacak.

(İstanbul/11.00)

5- Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü üstlendiği Al Shabab, Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinde El Feiha ile karşılaşacak. Terim, takımıyla ilk resmi maçına çıkacak.

(Riyad/18.00)

6- İtalya Süper Kupası'nın final maçı, Inter ile Milan arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanacak.

(Riyad/22.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Diplomasi, Politika, Hükümet, Türkiye, Ekonomi, ankara, Güncel, Dünya, Döviz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gündem: CHP, Ekonomi ve Spor Başlıkları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:51 Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
21:00 Fenerbahçe, Hatayspor’u Kadıköy’de 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti
19:06 Ferdi Tayfur’un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
14:09 DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
13:31 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
13:12 Gözler bir anda o hakeme çevrildi: Sergen Yalçın’dan olay yaratacak Galatasaray sözleri Gözler bir anda o hakeme çevrildi: Sergen Yalçın'dan olay yaratacak Galatasaray sözleri
12:41 Umut Akyürek’ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime’nin Düğünü’ndeki Fadime benim Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
12:11 Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor
11:35 Bakan Tunç’tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek Bakan Tunç'tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek
11:10 Dilan Polat: Seçil Erzan cezaevinde beni bir konuda tembihledi Dilan Polat: Seçil Erzan cezaevinde beni bir konuda tembihledi
11:00 İstanbul’un göbeğinde 22 motosiklet alev alev yanarak küle döndü İstanbul'un göbeğinde 22 motosiklet alev alev yanarak küle döndü
10:55 Gazeteciden bomba Hadise yorumu “Belçika köylüsü olduğu için kendini eğitemedi“ Gazeteciden bomba Hadise yorumu! "Belçika köylüsü olduğu için kendini eğitemedi"
10:34 Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükselecek Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek
09:46 Ferdi Tayfur’un cenaze namazına hırsızlar dadandı Ferdi Tayfur'un cenaze namazına hırsızlar dadandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 00:43:30. #1.12#
SON DAKİKA: Gündem: CHP, Ekonomi ve Spor Başlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.