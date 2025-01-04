GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ocak 2025 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ocak 2025

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, valiliği ziyaret edecek, AK Parti Aksaray İl Kongresi'ne katılacak, iş adamlarıyla bir araya gelecek.

04.01.2025 00:16
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6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, valiliği ziyaret edecek, AK Parti Aksaray İl Kongresi'ne katılacak, iş adamlarıyla bir araya gelecek.

(Aksaray/12.00/13.00/16.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek, esnafı ziyaret edecek, partisinin İl Başkanlığı binasını hizmete açacak, Susuz ve Selim belediyelerini ziyaret edecek, Gençlik Buluşması ile Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü'ne katılacak.

(Kars/09.00/10.30/12.00/14.00/15.30/16.00/20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit ve gazi aileleri onuruna verilen yemeğe katılacak, Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışını yapacak, meşaleli kayak gösterisi ve meşaleli yürüyüşe iştirak edecek.

(Kars/14.00/15.30/16.30/20.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Erzurum Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi ile Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Erzurum/12.00/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Üsküdar İlçe Kongresi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Beykoz ve Üsküdar 8. Olağan İlçe kongrelerine katılacak.

(İstanbul/12.00-14.00)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cilvegözü ve Yayladağı gümrük kapılarını ziyaret edecek.

(Hatay/11.30/13.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

2- ? İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek cenaze törenine ve ikindi namazının ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

(İstanbul/12.00-15.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Şehitleri Anma Programı kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen ???????Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışını yapacak, meşaleli kayak gösterisini takip edecek, meşaleli yürüyüşe katılacak.

(Kars/15.30/16.30/20.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 18. haftasına, Adana Demirspor-RAMS Başakşehir, Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor, Galatasaray-Göztepe ve Reeder Samsunspor- Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Adana/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/19.00/Samsun/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 18. haftasına, Yeni Malatyaspor- Boluspor, Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK, MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü ve Solwie Energy Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor maçlarıyla devam edilecek.

(Malatya/Şanlıurfa/13.30/Ankara/16.00/İstanbul/19.00)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol- Aliağa Petkimspor, Galatasaray- Manisa Basket ve Bursaspor Yörsan-Mersinspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/15.30/Bursa/18.00)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası, BOTAŞ- Bodrum Basketbol, Nesibe Aydın-Emlak Konut, Beşiktaş-ÇBK Mersin ve Galatasaray Çağdaş Faktoring- Fenerbahçe Opet maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00/15.00/İstanbul/16.00/18.00)

6- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasına, VakıfBank-Galatasaray Daikin maçıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.00)

7- SMS Grup Efeler Ligi'nde 14. hafta müsabakaları oynanacak. ON Hotels Alanya Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD-Spor Toto, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Ziraat Bankkart, Halkbank-RAMS Global Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Medicana- Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Arkas Spor-Altekma maçları yapılacak.

(Antalya/Bitlis/Ordu/13.00/Ankara/İstanbul/15.00/İzmir/16.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftası, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İzmir/16.30)

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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Diplomasi, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ocak 2025 - Son Dakika

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