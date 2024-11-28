GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Erdoğan, Heysem bin Tarık bin Teymur El Said onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.00/16.15/17.00/17.45/19.00)