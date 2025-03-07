GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde AB'nin Düzenlediği Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrimiçi Toplantısı ve Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programına iştirak edecek.

(İstanbul/12.45/15.00/19.08)