GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na ve Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Güven Mektubu Takdim Törenleri programına katılacak, Yeni Zelenda Büyükelçisi Greg David Lewis, Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto, ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack Jr'ı kabul edecek.

(Ankara/12.00/14.00/16.00/16.15/16.45/17.15)