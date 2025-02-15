Gündemdeki Siyasi Ziyaretler ve Protestolar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gündemdeki Siyasi Ziyaretler ve Protestolar

Bugün Türkiye genelinde önemli siyasi ziyaretler ve etkinlikler gerçekleştirilecek. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve TİP gibi partilerin liderleri çeşitli şehirlerde etkinliklerde bulunacak. Ayrıca, öğretmenler de İstanbul'da mülakat mağduru olarak açıklama yapacak.

15.02.2025 09:04  Güncelleme: 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10.00- CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İzmir'de basın mensuplarıyla bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.30 - 16.00- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tomarza Belediye Başkanlığını, esnafı, Kayseri Ticaret Odası ve İnovatif İş İnsanları Derneğini ziyaret edecek, Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KAYSERİ)

12.00 - 13.45- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Ahmetli ve Salihli Belediyelerini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

12.00 - Saadet Partisi, ABD Başkanı Donald Trump'un Gazze planını Beyazıt Meydanı'nda protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - Mülakat mağduru öğretmenler, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.00 - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Halk için Ekonomi Paketi'ni konuşmak üzere Sancaktepe'de vatandaşlarla bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

13.30 - 16.00 - 19.00 - Trendyol Süper Lig'in 24. haftasına; Gaziantep FK-Net Global Sivasspor, RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK ve Beşiktaş- Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek. (GAZİANTEP- İSTANBUL)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak. (MÜNİH)

- Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden alınması ve yerine kayyum atanmasının ardından gelişmeler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ VAN)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetim, İYİ Parti, Politika, İstanbul, Türkiye, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gündemdeki Siyasi Ziyaretler ve Protestolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:14 Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
08:09 Kırmızı kart gören Kaan Ayhan sessizliğini bozdu Kırmızı kart gören Kaan Ayhan sessizliğini bozdu
07:48 Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
03:40 Trump’tan esir takas tehdidi: Gazze’ye ne olacağını bilmiyorum Trump'tan esir takas tehdidi: Gazze'ye ne olacağını bilmiyorum
10:53 Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
10:53 Trump’ın şirketi kripto dünyasında büyük satın alımlara devam ediyor Trump'ın şirketi kripto dünyasında büyük satın alımlara devam ediyor
10:53 Kanye West, bir hayat kadınıyla ilişkiye girdiği anlara ait kaset için 250 bin dolar ödedi Kanye West, bir hayat kadınıyla ilişkiye girdiği anlara ait kaset için 250 bin dolar ödedi
10:51 Sibel Can, yeni tarzıyla Lady Gaga’ya benzetildi: Sosyal medyanın diline düştü Sibel Can, yeni tarzıyla Lady Gaga'ya benzetildi: Sosyal medyanın diline düştü
10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
10:47 Türkiye’de herkes o evlerden aldı Talep patlaması var Türkiye'de herkes o evlerden aldı! Talep patlaması var
10:41 İşte milyonlarca kişi için en güçlü ödeme tutarı İşte milyonlarca kişi için en güçlü ödeme tutarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 09:54:09. #1.12#
SON DAKİKA: Gündemdeki Siyasi Ziyaretler ve Protestolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.