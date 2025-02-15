Gündemdeki Siyasi Ziyaretler ve Protestolar

Güncel

10.00- CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İzmir'de basın mensuplarıyla bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.30 - 16.00- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tomarza Belediye Başkanlığını, esnafı, Kayseri Ticaret Odası ve İnovatif İş İnsanları Derneğini ziyaret edecek, Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KAYSERİ)

12.00 - 13.45- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Ahmetli ve Salihli Belediyelerini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

12.00 - Saadet Partisi, ABD Başkanı Donald Trump'un Gazze planını Beyazıt Meydanı'nda protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - Mülakat mağduru öğretmenler, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.00 - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Halk için Ekonomi Paketi'ni konuşmak üzere Sancaktepe'de vatandaşlarla bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

13.30 - 16.00 - 19.00 - Trendyol Süper Lig'in 24. haftasına; Gaziantep FK-Net Global Sivasspor, RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK ve Beşiktaş- Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek. (GAZİANTEP- İSTANBUL)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak. (MÜNİH)

- Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden alınması ve yerine kayyum atanmasının ardından gelişmeler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ VAN)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...