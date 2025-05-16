Güneş Sitesi Dönüşümü Başladı - Son Dakika
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Güneş Sitesi Dönüşümü Başladı

Güneş Sitesi, 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla güvenli evlere dönüşüyor. Proje hızla ilerliyor.

16.05.2025 12:46
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Bakan Kurum: "Güneş Sitesi, sağlam güvenli evlere dönüşüyor"

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla yeniden inşası başlatılan Güneş Sitesi'nin görüntülerini paylaşarak, "İlk adımı Güneş Sitesi sakinleri attı, biz de Yarısı Bizden dedik ve harekete geçtik. 8 bloklu Güneş Sitesi'ndeki 150 hane afetlere dirençli, sağlam, güvenli evlere dönüşüyor. İlk adım sizden yarısı bizden" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1,5 milyon riskli yapının bulunduğu İstanbul'da Yarısı Bizden kampanyası ile dönüşümü sürdürüyor. Küçükçekmece ilçesi Tevfik Bey Mahallesi'ndeki Güneş Sitesi sakinleri de kendi aralarında uzlaşma sağlayıp Yarısı Bizden Kampanyası'nın alan bazlı dönüşüm modelinden faydalandı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesindeki kampanya kapsamında her bir hak sahibine 875 bin lira hibe, 125 bin lira taşınma desteği sunuldu. İnşaatı ise TOKİ üstlendi. Çökme riski bulunan 8 bloktaki 139 bağımsız bölüm yıkıldı; yerine zemin + 4 şeklinde projelendirilen 8 blokta 150 bağımsız bölümün inşası başladı.

"İlk adımı Güneş Sitesi sakinleri attı, biz de yarısı bizden dedik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 aylık süreçte projenin geldiği son aşamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "İlk adımı Güneş Sitesi sakinleri attı, biz de Yarısı Bizden dedik ve harekete geçtik. 8 bloklu Güneş Sitesi'ndeki 150 hane afetlere dirençli, sağlam, güvenli evlere dönüşüyor. İlk adım sizden yarısı bizden" mesajını verdi.

"Tüm hak sahiplerine tahliye desteği sağlandı"

Güneş Sitesi'nin Yarısı Bizden kampanyasının alan bazlı dönüşüm modeline örnek teşkil ettiğine dikkat çeken Marmara Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Şube Müdürü Kübra Özcivan, "Tam uzlaşma sağlayan hak sahiplerinin başvurularının ardından süreç hemen başlatıldı. 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde alan tahliye edildi. Ardından yıkım işlemleri tamamlanarak, Aralık 2024 itibarıyla temeller atıldı. Tüm hak sahiplerine tahliye desteği sağlandı" açıklamasında bulundu.

"Eski evlerimiz çok harabeydi"

15 yıl Güneş Sitesi'nde yaşayan Naşide Özçelik, dönüşüm sürecini şöyle anlattı:

"Eski evlerimiz çok harabeydi. Tavanlar çöktü, balkon tavanlarımız düştü. Kızım bir sabah çocuğunu bana getirirken 'Anne bir çıkar mısın? Bak' dedi. 'Ne oldu kızım' dedim. 'Anne merdivenimiz yok, çökmüş' dedi. Bir baktım, dış kapının merdiveni çökmüş. Daha sonra evlerin devlet destekli yapılacağını öğrendik. Dönüşüme hep birlikte, bütün site olarak karar verdik. Bana 'Nasıl yaptırdınız, nasıl anlaştınız, biz de istiyoruz' diye soranlar var. 'TOKİ'yle gidin anlaşın' diyorum. Bence herkesin devlet desteğiyle yaptırması lazım. Hem yapılar sağlam hem de hızlı. Doğrusu biz bu kadar kısa sürede ilerleyeceğini beklemiyorduk. Evimize girmeyi heyecanla bekliyoruz."

"Böyle giderse 4-5 aya teslim ederler"

Güneş Sitesi sakini Tekin Aydın ise, "İnşaatın temeli deniz kumuyla yapılmış zaten. Kolonlar patladı. Yarısı Bizden kampanyasına girmeseydik bu depremde bizim evimiz de giderdi. Bütün site sakinleri Yarısı Bizden kampanyasında anlaştık. Yarısı devletten, yarısı bizden. Bir de taşınma parası verdiler. Şu an inşaatlar maşallah çok iyi gidiyor. 6-7 ayda bile bu kadar geldiklerine göre.. Böyle giderse 4-5 aya bize teslim ederler. Bu gidişle evlerimiz söylenen tarihten daha önce teslim edilir. Kimse korkmasın; devletten zarar gelmez. Devletimiz bütün imkanlarıyla sahada" ifadelerine yer verdi.

Yarısı Bizden kapsamında alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile vatandaşa destek sunuluyor. Bu modelde her bir hak sahibi için 875 bin lira hibe desteği ve 125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Politika, Güncel, Çevre, Emlak, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güneş Sitesi Dönüşümü Başladı - Son Dakika

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