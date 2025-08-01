Güney Afrika, ABD'nin Tarife Endişesiyle Müzakere Ediyor - Son Dakika
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Güney Afrika, ABD'nin Tarife Endişesiyle Müzakere Ediyor

01.08.2025 20:30
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Güney Afrika, ABD'nin getireceği %30 gümrük tarifesi nedeniyle Mücadele etmek üzere görüşmeler yapıyor.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, ABD'nin 8 Ağustos'tan itibaren uygulamaya koyacağı yüzde 30'luk gümrük tarifesini endişeyle karşıladığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, gelecek hafta yürürlüğe girecek yüzde 30'luk tarifeden muafiyet talebiyle ABD'li yetkililerle müzakere halinde olunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Güney Afrika ürünlerine uyguladığı karşılıklı gümrük tarifelerini endişeyle karşıladığını belirtti." ifadesi kullanıldı.

Güney Afrika'dan ithal edilen ürünlerin ABD sanayisi için bir tehdit oluşturmadığının vurgulandığı açıklamada, "Güney Afrika'nın ABD'ye yaptığı ihracatlar, Afrika kıtasından sağlanan girdiler içermekte olup, kıta içi ticarete katkıda bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Tarifeden etkilenen firmalara destek olunacak

Açıklamada, tarifelerden olumsuz etkilenen firmaları, üreticileri ve çalışanları desteklemek için çeşitli önlemleri içeren bir paket hazırlanmakta olduğu belirtildi.

Hükümetin ayrıca bu firmalara alternatif pazarlar bulmak üzere bir ihracat destek masası kurduğunun duyurulduğu açıklamada, "Bu masa gelişmeler hakkında güncellemeler sağlayacak ve ihracatçılara danışmanlık hizmeti verecektir." denildi.

"İşletmeler için maliyetli derin bir belirsizlik içindeyiz"

Güney Afrika Tarım İşletmeleri Odası (Agbiz) Ekonomik Araştırmalar Direktörü Wandile Sihlobo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkeye yönelik ek gümrük tarifesinden etkilenen sektörlerin başında tarım sektörünün geldiğini belirtti.

Sihlobo, özellikle narenciye ve üzüm üreticilerinin ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, "Yüksek tarifeler, Güney Afrika'nın tarım ürünlerini, çok daha düşük tarife uygulanan Peru ve Şili gibi rakiplere kıyasla dezavantajlı hale getiriyor." yorumunu yaptı.

ABD pazarının, Güney Afrika ekonomisinin birçok sektörü için hayati önem taşıdığına dikkati çeken Sihlobo, "Şu anda, işletmeler için oldukça maliyetli derin bir belirsizlik içindeyiz." dedi.

Sihlobo, Güney Afrika hükümetinden üst düzey yetkililerden oluşan bir heyetin, daha düşük bir gümrük tarifesi talebiyle ABD'yi ziyaret etmesinin beklendiğini belirtti.

Güney Afrika'nın ek gümrük tarifesinden muafiyet için ABD'ye maden ve metal sektörlerinde 3,3 milyar dolarlık yatırım ve 10 yılda toplam 12 milyar dolarlık sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımı teklifi yanıtsız kalmıştı.

ABD'nin kıtadaki en büyük ticaret ortağı

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ABD'nin Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortağı Güney Afrika ile ikili ticaret hacmi 2024'te 20,5 milyar dolara ulaştı.

Güney Afrika ise, ABD'yi Çin'in ardından ikinci büyük ticaret ortağı olarak konumlandırırken; 2024'te ABD'ye başta maden, otomotiv ve tarım sektörlerinde olmak üzere 14,8 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Ek gümrük tarifelerinin ülkede özellikle otomotiv ve narenciye sektörlerine ciddi zarar vermesi öngörülüyor.

Güney Afrika Merkez Bankası Başkanı Lesetja Kganyago, tarife zammının 100 binden fazla kişiyi işsiz bırakabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Yüksek işsizliğin kronik bir sorun haline geldiği 63 milyon nüfuslu ülkede, 2025'in ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 32,9'a yükselmişti.

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 42,9 olan genç işsizlik oranı ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 46,9'u bulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika, ABD'nin Tarife Endişesiyle Müzakere Ediyor - Son Dakika

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