Güney Afrika, ABD'ye Mülteci İtirazı

Güney Afrika hükümeti, ABD yönetiminin zulme ve ayrımcılığa uğradıkları iddiasıyla ülkedeki beyaz çiftçilere mülteci statüsü vermesine itiraz ediyor.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Güney Afrika'daki beyaz çiftçilerin zulüm ve ayrımcılığa uğradığı iddiasının resmi veriler ışığında "asılsız" olduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin Güney Afrikalılara mülteci statüsü vermesinin tamamen siyasi amaçlı ve Güney Afrika'nın anayasal demokrasisini sorgulamak için tasarlanmış olduğu vurgulandı.

Geçmişte, beyaz ırkçı apartheid yönetiminin zulmünü yaşamış Güney Afrika'nın her türlü ayrımcılığa karşı yorulmadan çalışan bir ülke olduğuna dikkat çekilen açıklamada, hükümetin azınlıkların ve savunmasız grupların haklarının korunması ilkesine bağlı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Güney Afrika, ABD'nin iddia edilen mülteci statüsüne ilişkin değerlendirmelerine itiraz ederken, ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşların bunu yapmasını engellemeyecektir. Çünkü aynı zamanda Anayasa'nın 21(2) bölümünde yer alan hareket ve seçim özgürlüğü, özellikle ülkeyi terk etme hakkını da gözetir." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Alvin Botes'in ABD'li mevkidaşı Christopher Landau ile dün gerçekleştirdiği görüşmede, Güney Afrika'nın bu konudaki endişelerinin paylaşıldığı belirtilen açıklamada, Güney Afrika'nın ABD ile egemenliğe ve hukukun üstünlüğüne dayalı karşılıklı saygı temelinde yapıcı diyaloğa bağlı kaldığı vurgulandı.

Güney Afrikalı beyazlara mültecilik meselesi

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8'inden fazlasını oluşturan beyazların "siyahların liderliğindeki hükümet tarafından ırk ayrımcılığına" uğradığını iddia ediyor.

Güney Afrika'daki beyaz toplumun büyük bölümünü, yüzyıllar önce sömürge döneminde gelen Hollanda kökenli çiftçilerin torunları olan Afrikaner etnik grubu oluşturuyor.

Beyaz Saray'dan 7 Şubat'ta yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın "2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası", İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı "soykırım" davası ve İran ile "yakın ilişkiler" kararı gerekçe gösterilerek, bu ülkeye yönelik yardımlara son verilmesine ilişkin yürütme kararı alındığı belirtilmişti.

Trump, ayrıca Güney Afrika yönetiminin kendilerine kötü davrandığını ileri sürerek, "beyaz Güney Afrikalı çiftçilere" mülteci statüsü verilmesini gündeme getirmişti.

ABD hükümetinin, Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretorya'ya gönderdiği ekiplerin, 8 binden fazla başvuruyu incelemesinin ardından yaklaşık 100 kişiye mülteci statüsü verilmişti.

The New York Times gazetesinin ulaştığı belgeler ve yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD yönetiminin ilk beyaz Güney Afrikalı mülteci grubunu gelecek hafta ülkeye getirmeye hazırlandığı bildirilmişti.