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Güney Afrika'da orman yangını: 5 yaralı - Son Dakika
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Güney Afrika'da orman yangını: 5 yaralı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneyinde çıkan orman yangınında 5 itfaiyecinin yaralandığı belirtildi. Yangına müdahale eden 300'den fazla itfaiyeci ve 3 helikopter bulunuyor. Evlere yaklaşan alevler nedeniyle yerleşim alanları tahliye edildi.

20.12.2023 - 21:15,
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- Güney Afrika Cumhuriyeti'nde orman yangını: 5 yaralı

CAPE TOWN - Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneyinde çıkan orman yangınında 5 itfaiyecinin yaralandığı belirtildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Cape Town'un güneyinde yer alan Simon's Town'da orman yangını çıktı. İki gündür devam eden yangına 300'den fazla itfaiyeci ile 3 helikopterin müdahale ettiği, alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle riskli bölgedeki yerleşim alanlarının tahliye edildiği öğrenildi. Simon's Town'a giden ana yol ulaşıma kapatıldı.

Cape Town itfaiye Sözcüsü Jermaine Carelse yaptığı açıklamada, yaralanan 5 itfaiyeciden ikisinin hastaneye kaldırıldığını, kasabanın yakınlardaki bir donanma üssünde yer alan bir binanın hasar gördüğünü söyledi.

Güney Afrika\'da orman yangını: 5 yaralı
Kaynak: İHA
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