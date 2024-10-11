CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.
Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, eyaletin kuzeyindeki Mandeni bölgesi yakınlarında N2 otoyolunda bir otomobille kamyon çarpıştı.
Kazada, otomobildeki 8 kişi yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan kamyon şoförü hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası N2 otoyolunun bir kısmı trafiğe kapatıldı.
Son Dakika › Güncel › Güney Afrika'da trafik kazası: 8 ölü - Son Dakika
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