Güney Afrika'dan 1 Trilyon Rand Yatırım Planı

CAPE TOWN, 13 Şubat (Xinhua) -- Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'daki parlamentoda 2025 bütçe konuşmasını yapmaya hazırlanan Maliye Bakanı Enoch Godongwana, 12 Mart 2025.
Güney Afrika çarşamba günü ekonomik büyümeyi desteklemek için kamu altyapısına 1 trilyon randdan (yaklaşık 54,5 milyar ABD doları) fazla yatırım yapılmasını öngören üç yıllık bir plan açıkladı. (Fotoğraf: Xabiso Mkhabela/Xinhua)
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