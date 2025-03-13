Güney Afrika'dan 1 Trilyon Rand Yatırım Planı

CAPE TOWN, 13 Şubat (Xinhua) -- Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'daki parlamentoda 2025 bütçe konuşmasını yapmaya hazırlanan Maliye Bakanı Enoch Godongwana, 12 Mart 2025.

Güney Afrika çarşamba günü ekonomik büyümeyi desteklemek için kamu altyapısına 1 trilyon randdan (yaklaşık 54,5 milyar ABD doları) fazla yatırım yapılmasını öngören üç yıllık bir plan açıkladı. (Fotoğraf: Xabiso Mkhabela/Xinhua)