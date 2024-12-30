Güney Afrika'dan Mozambik'e Temsilci Gönderildi - Son Dakika
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Güney Afrika'dan Mozambik'e Temsilci Gönderildi

Güney Afrika, Mozambik'teki seçim sonrası şiddet olaylarına karşı özel temsilci gönderdi.

30.12.2024 16:16
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, Mozambik'te 9 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından başlayan şiddet olaylarına ilişkin ülkeye özel temsilci gönderdiği bildirildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın talimatıyla, Güney Afrika Ulusal Güvenlik Danışmanı Prof. Dr. Sydney Mufamadi'nin, Mozambik'te barış ve istikrarın yeniden tesisi için çalışmalar gerçekleştirmek üzere özel temsilci olarak görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu görevlendirmenin Güney Afrika'nın Mozambik'teki yaşanan olaylara dostane bir çözüm bulma yönündeki kararlılığını gösterdiği vurgulanarak, "Güney Afrika, Mozambik'te barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesi ve herkesin güvenliğinin sağlamasına destek olma konusundaki taahhüdünü yineliyor." ifadeleri kullanıldı.

Mozambik'te seçim süreci ve şiddet olayları

Mozambik'te 9 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesi'nin (FRELIMO) adayı Daniel Chapo kazanmıştı.

İlk sonuçlara göre, oyların yüzde 71'ini alan Chapo birinci olurken, en yakın rakibi Podemos Partisinden Venancio Mondlane oyların yüzde 20'sini almıştı.

Seçimlerde ve oy sayım işleminde hile yapıldığını savunan muhalefet partileri, ülke çapında protesto çağrısında bulunmuştu.

Yaşanan şiddet olaylarında en az 248 kişi hayatını kaybetmişti.

Başkent Maputo'daki maksimum güvenlikli bir hapishanede 25 Aralık'ta 1500'den fazla mahkum, gardiyanları etkisiz hale getirerek firar etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'dan Mozambik'e Temsilci Gönderildi - Son Dakika

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