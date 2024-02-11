Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Çin Yeni Yılı için selamlarını iletti - Son Dakika
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Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Çin Yeni Yılı için selamlarını iletti

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Çin Yeni Yılı için selamlarını iletti

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Çin Yeni Yılı tatili münasebetiyle Çin hükümeti ve halkına selamlarını iletti. Ramaphosa, Çin'in Güney Afrika'nın yakın, istikrarlı ve arkadaşça bir ortağı ve dostu olduğunu belirtti ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirmek için sabırsızlandıklarını ifade etti.

11.02.2024 12:33
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JOHANNESBURG, 11 Şubat (Xinhua) -- Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Çin Yeni Yılı tatili münasebetiyle Çin hükümeti ve halkına selamlarını iletti.

Ramaphosa, Cumartesi günü Güney Afrika Devlet Başkanlığı Ofisi'nin internet sitesinde yayımlanan mesajında hükümeti ve halkı adına, Çin hükümeti ve halkına ve Güney Afrika'daki Çin toplumuna en içten dileklerini sundu.

Devlet Başkanı, Çin'in her zaman Güney Afrika'nın yakın, istikrarlı ve arkadaşça bir ortağı ve dostu olduğunu kaydetti.

Ramaphosa, "Yeni yılda iki ulus arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirmek ve halklarımız arasındaki dostluk ve anlayışı geliştirmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Devlet Başkanı, Çin'e refah ve inovasyonun devam ettiği ve tüm dünyaya barış ve kalkınmanın ileri taşındığı bir yıl diledi.

Ramaphosa, "Kutlamalar ve sosyal buluşmalarla geçecek önümüzdeki haftaların, iyi şans ve ilerleme yılının başlangıcında büyük bir şenlik ve yeniden canlanma dönemi olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Xinhua

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