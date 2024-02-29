Güney Afrikalı rapçi AKA'nın suikasta ilişkin 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Güney Afrikalı rapçi AKA'nın suikasta ilişkin 7 kişi gözaltına alındı

Güney Afrikalı rapçi AKA'nın hayatını kaybettiği suikasta ilişkin 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Suikastın 7 zanlısından 5'i Güney Afrika'da, 2'si ise Esvatini'de yakalandı. Esvatini'de yakalanan zanlıların Güney Afrika'ya iadesi için işlemler başlatılacak. Suikastın detayları ve soruşturma süreci hakkında bilgiler de açıklandı. AKA'nın öldürülmesi, Güney Afrika'da büyük tepkilere neden oldu.

29.02.2024 05:19  Güncelleme: 05:22
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Güney Afrikalı rapçi AKA'nın hayatını kaybettiği suikasta ilişkin 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Güney Afrika polisinden yapılan açıklamada, 10 Şubat 2023'te Durban şehrinde AKA'ya yönelik gerçekleştirilen suikastın 7 zanlısından 5'inin Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 2'sinin ise komşu ülke Esvatini'de gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Esvatini'de yakalanan zanlıların Güney Afrika'ya iadesi için gerekli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.

Suikastın en az 7 kişi ve 4 araçla düzenlendiği ifade edilen açıklamada, suikast planına ve soruşturma sürecine ilişkin detaylara da yer verildi.

Açıklamada, iki zanlının 26 Şubat'ta Esvatini'de yakalanmasının ardından, suikastı planlayan ve koordine eden kişi ile bir diğer zanlının da güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi.

Güney Afrika Polis Bakanı Bheki Cele, yaptığı açıklamada, olayı "bir dahi tarafından dikkatle planlanmış bir suikast" olarak nitelendirdi.

AKA

Gerçek ismi Kiernan Jarryd Forbes olan ve 35 yaşında suikast sonucu hayatını kaybeden AKA, Güney Afrika'nın ve kıtanın en ünlü rap ve hiphop müzisyenlerinden biri olarak biliniyordu.

AKA'nın öldürülmesi, geçen yıl 28 bine yakın cinayetin işlendiği Güney Afrika'da geniş tepkilere neden olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrikalı rapçi AKA'nın suikasta ilişkin 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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