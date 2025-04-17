Güney Kafkasya'da Üçlü İşbirliği Toplantısı

Güney Kafkasya'da işbirliğini güçlendirmek amacıyla Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan heyetleri, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bir araya geldi.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Maka Botchorishvili'nin, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Mammadov, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan ve Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Laşa Darsalia'nın katıldığı toplantının açılışında konuştuğu bildirildi.

Açıklamada konuşmasına yer verilen Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorishvili, bölgesel işbirliğinin artırılmasına katkı sağlamak istediklerini belirterek, "Bizi birleştiren ve bugün bu masanın etrafında bir araya getiren şey, Gürcistan'ın bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak çıkarların belirlenmesi yönündeki samimi arzusudur." ifadesini kullandı.

Bölgeye ilişkin vizyonlarını paylaşmanın ve üçlü işbirliği fırsatlarını araştırmanın önemini vurgulayan Botchorishvili, "Güney Kafkasya, birlikte gerçekleştirebileceğimiz muazzam bir potansiyele ve stratejik öneme sahip bir bölgedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan yardımcıları düzeyindeki toplantının basına kapalı yapılacağı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Toplantının temel amacı, bölgenin refahı, istikrarı ve sürdürülebilir kalkınması için ülkeler arasındaki karşılıklı yarar sağlayan, pratik, üçlü işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunacak alanlarda üç ülkenin ortak çıkar ve görüşlerini paylaşmaktır.

Dışişleri bakanlıkları arasındaki üçlü toplantı, mevcut işbirliği formatlarından herhangi biriyle çelişmiyor veya onu değiştirmiyor, aksine üç komşu ülkenin yapıcı ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini inşa etme yönündeki ek çabasını temsil ediyor."