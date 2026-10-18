Güney Kore Başbakanı Han, Kuzey Kore ile diyalog için zemin hazırlamaya çalışacak - Son Dakika
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Güney Kore Başbakanı Han, Kuzey Kore ile diyalog için zemin hazırlamaya çalışacak

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Güney Kore Başbakanı Han Seong-sook, Kuzey Kore ile diyaloğun yeniden başlatılması ve barış için gerekli zemini hazırlamaya çalışacaklarını açıkladı. Han, Seul'deki etkinlikte bölünmenin gerçek olduğunu ve barış içinde yaşama çabalarının durdurulamayacağını söyledi.

Güney Kore Başbakanı Han Seong-sook, Kuzey Kore ile diyaloğun yeniden başlatılması ve iki ülkenin barış içinde bir arada yaşaması için çaba göstermeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Başbakan Han, başkent Seul'de katıldığı bir etkinlikte konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Han, Güney Kore ile Kuzey Kore arasında diyaloğun yeniden başlatılması ve barış ile ortak refah için görüşmeler yapılması amacıyla gerekli zemini hazırlamaya çalışacaklarını belirtti.

Koreler arasındaki bölünmenin bir gerçeklik olduğunu söyleyen Han, iki ülkenin barış içinde bir arada yaşamasına yönelik çabaların durdurulamayacağını ifade etti.

Kaynak: AA
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