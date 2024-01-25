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Güney Kore, casus İHA üretimine başlıyor - Son Dakika
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Güney Kore, casus İHA üretimine başlıyor

Güney Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA), Kuzey Kore üzerindeki gözetimini artırmak için yeni anlaşmalar imzaladığını duyurdu. Hava yolu şirketi Korean Air, savunma şirketleri LIG Nex1 ve Hanwha Systems ile 2028'e kadar gelişmiş casus İHA'lar üretmek için 353,6 milyon dolarlık anlaşma imzaladığını kaydetti. İHA'ların Güney Kore ordusunun gözetleme ve keşif kapasitesine katkıda bulunması bekleniyor.

Güney Kore, casus İHA üretimine başlıyor
25.01.2024 - 11:29,
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Güney Kore, casus insansız hava aracı (İHA) üretmeye başlayacağını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA), Kuzey Kore üzerindeki gözetimini artırmak için yeni anlaşmalar imzaladığını duyurdu.

DAPA, hava yolu şirketi Korean Air, savunma şirketleri LIG Nex1 ve Hanwha Systems ile 2028'e kadar gelişmiş casus İHA'lar üretmek için 353,6 milyon dolarlık anlaşma imzaladığını kaydetti.

Yetkililer, İHA'ların Güney Kore ordusunun gözetleme ve keşif kapasitesine katkıda bulunmasının beklendiğini belirtti.

Kaynak: AA
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