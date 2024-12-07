SEUL, 7 Aralık (Xinhua) -- Güney Kore'nin muhalefetteki ana liberal Demokrat Parti'nin genel başkan yardımcısı Park Sung-joon gazetecilere yaptığı açıklamada, partinin cumartesi günü saat 17.00'de bir genel oturum düzenleyerek Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol hakkındaki azil önergesini oylamayı planladığını söyledi.
Medyada yer alan birçok haberde iktidardaki Halkın Gücü Partisi'nin azil oylamasında hayır oyu kullanmaya karar verdiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Güney Kore'de Azil Oylaması Planı - Son Dakika
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