Güney Kore'de Başbakan Han Duck-soo'nun Azil Duruşması - Son Dakika
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Güney Kore'de Başbakan Han Duck-soo'nun Azil Duruşması

Sıkıyönetim ilanı sonrası görevden uzaklaştırılan Han Duck-soo'nun azil duruşması Anayasa Mahkemesi'nde yapıldı.

19.02.2025 15:46
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Güney Kore'de, 2024'teki sıkıyönetim ilanının ardından başlatılan soruşturma kapsamında başbakanlık görevinden uzaklaştırılan Han Duck-soo hakkındaki azil davasının duruşması yapıldı.

Yonhap'ın haberine göre, "Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından alınan sıkıyönetim kararında payı olduğu" gerekçesiyle görevden alınmasından 2 ay sonra Han'ın yargılanmasına başlandı.

Han, Anayasa Mahkemesinde görülen azil davasının duruşmasına katıldı.

"Başkanı farklı bir seçim yapmaya ikna edemedim"

Han, duruşma sırasında verdiği ifadede, Yoon'un sıkıyönetim kararı almasında etkili olduğu yönündeki iddiaları reddederek, Anayasa Mahkemesinden görevine iadesini talep etti.

İfadesinde, sıkıyönetim ilanı sonrası Ulusal Meclise askerlerin gönderilmesi olayına atıfta bulunan Han, sıkıyönetim planlarından haberdar olmadığını, Yoon'u aldığı kararları yeniden gözden geçirmeye yönlendirdiğini ve askerlerin seferber edilmesinde hiçbir rolü olmadığını savundu.

Han, "Başkanı farklı bir seçim yapmaya ikna edemedim." dedi.

Han Duck-soo, "Sıkıyönetim girişiminde parmağı olduğu, Anayasa Mahkemesine ilave yargıç atamayı reddettiği ve Yoon ile eşi Kim Keon Hee hakkında özel savcılık soruşturmaları başlatılmasına yönelik kararı imzalamadığı" gerekçesiyle Ulusal Meclis kararıyla 27 Aralık 2024'te görevden uzaklaştırılmıştı.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclisin yaptığı oylamada bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici olarak uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık 2024'teki oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Han için de azil kararı verilmiş, yerine devlet başkanlığı vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Başbakan Han Duck-soo'nun Azil Duruşması - Son Dakika

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